Spotify aumenta el número de suscriptores y usuarios en un 31 por ciento, la cifra más alta desde su creación

Daniel Ek, CEO de Spotify, confía en que Apple trabajará en igualdad de condiciones y abra su plataforma de música al resto de los competidores, así lo dijo durante una entrevista a Bloomberg News, después de que la plataforma de música en streaming denunciará a la estadounidense de competencia desleal.

Debido a que Apple prioriza su servicio de reproducción de música a su plataforma Apple Music, Spotify interpuso una demanda ante la Comisión Europea.

Una investigación realizada por el diario The New York Times sobre la App Store confirmó algunas prácticas monopólicas de la firma de Tim Cook. Se comprobó que las aplicaciones de Apple ocupan el primer lugar en una lista de hasta 700 términos de búsqueda. Antes de la llegada de Apple Music, Spotify figuraba en el primer resultado de búsquedas para colocarse ahora en el cuarto lugar.

Según Ek, la empresa con sede en Cupertino, California, limita la elección en su tienda interviniendo en el proceso de búsqueda de modo que le sea favorable en lugar que los resultados se obtengan de manera automática. Aunque el CEO de Spotify asegura que intentó resolver las diferencias con Apple, las negociaciones no llegaron a ningún lado.

“Esperamos que Apple pueda abrirse. Estaremos muy contentos de llevar nuestros contenidos al usar Siri, Apple TV y Apple Watch”, dijo Ek durante la entrevista.

Otra de las prácticas monopólicas que la compañía sueca cuestiona es el pago de un impuesto de un 30% sobre las compras realizadas en su sistema de pago que Apple requiere de los servicios de música de terceros lo que obligaría a Spotify a aumentar su cuota premium y le impediría competir con los precios que ofrece Apple.

No todas son malas noticias para la plataforma de música Spotify, durante la pandemia de COVID-19, la plataforma está registrando un aumento de usuarios y en sus suscripciones.

El coronavirus ha provocando que antiguos usuarios utilicen de nueva cuenta la plataforma de música en streaming, pero a medida que la gran mayoría de personas regresen a sus centros de trabajo las cifras de usuarios podrían volver a los niveles “normales”, aseguró Daniel Ek durante la entrevista con Emily Chang en Bloomberg News.

Según el reporte de la compañía, durante el primer trimestre del 2020 el número de usuario mensuales de la plataforma aumentó un 31% en relación al primer trimestre del año pasado llegando a los 285 millones de usuarios, mientras que el número de suscriptores aumentó un 31% durante el mismo periodo logrando el crecimiento más alto alcanzando 130 millones de suscriptores en el planeta.

Just released our Q1 2020 earnings and shareholder letter:

https://t.co/hdmYca0ivW

— Daniel Ek (@eldsjal) April 29, 2020