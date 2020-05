Tu guía para obtener dinero en efectivo durante la pandemia

La repentina paralización de gran parte de la economía de los Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus ha reducido los ingresos de millones de estadounidenses, lo que ha provocado que muchos de ellos tengan dificultades para pagar las facturas y llevar comida a la mesa.

Afortunadamente, la ayuda está en camino. La Ley CARES, el paquete de rescate federal de $2,200 billones aprobado a fines de marzo, ha comenzado a enviar pagos directos en efectivo a muchos estadounidenses, ampliando los beneficios de desempleo y ofreciendo alivio temporal de ciertos tipos de deuda y obligaciones financieras, entre otras disposiciones.

Pero la ayuda del gobierno es, en el mejor de los casos, solo una solución parcial a la crisis económica provocada por el coronavirus. Así que hemos preparado un enfoque paso a paso para obtener fondos para que tú y tus seres queridos puedan atravesar estos tiempos difíciles.

La clave es ser metódico y estratégico.

“En una emergencia como esta, hay una tendencia a entrar en pánico, tomar la primera solución y preocuparse por las consecuencias más tarde”, dice Bruce McClary, vicepresidente de comunicaciones de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio, una organización sin fines de lucro, y asesor de crédito desde hace mucho tiempo. “En lugar de eso, haz un inventario de los recursos que tienes disponibles antes de dar el siguiente paso”.

Es posible que tengas más opciones de las que crees.

Dicho lo anterior, no todas las personas tendrán acceso a todas las herramientas que enumeramos aquí. Las ordenamos aproximadamente en lo que Christine Benz, directora de finanzas personales de la compañía de investigación de inversiones Morningstar, llama “una jerarquía de opciones menos malas”.

Si llegas a una opción que no se aplica o no está disponible para ti, pasa a la siguiente.

Retraso en el pago de ciertas facturas

Una de las formas más eficaces de liberar dinero en efectivo es no gastarlo en nada que no sea esencial. Los propietarios de negocios y los contadores consideran este enfoque como una herramienta clave para mantenerse a flote durante los tiempos de escasez, pero también se puede aplicar a las finanzas personales.

Básicamente significa ser juicioso acerca de qué facturas se pagan y cuáles no y en qué orden, mientras vigilas de cerca el dinero que entra y sale de tus cuentas y planificas con anticipación.

Eso puede parecer de sentido común o algo que ya haces. Pero la línea entre las facturas que hay que pagar de inmediato y las que pueden esperar ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. Eso es en parte debido a las disposiciones de la Ley CARES y en parte porque las empresas se dan cuenta de que necesitan ayudar a los clientes a superar la crisis.

“La mayoría de las principales compañías de tarjetas de crédito, prestamistas y compañías de servicios públicos han ofrecido algún tipo de acuerdo especial para las personas que enfrentan dificultades relacionadas con COVID-19”, dice McClary.

Entonces, ¿en cuáles facturas puedes posponer los pagos?

Empieza por analizar tus gastos de vivienda. Una disposición clave de la Ley CARES les brinda a todas las personas que tengan una hipoteca respaldada por el gobierno federal una pausa temporal para hacer pagos al capital e intereses hasta por un año. Los administradores de muchas hipotecas no respaldadas por el gobierno también pueden estar dispuestos a otorgar períodos de indulgencia similares.

Las protecciones para los arrendatarios son más limitadas, pero la Ley CARES detiene temporalmente los desalojos de las propiedades con hipotecas respaldadas por el gobierno federal, y varios estados y municipios también han suspendido los desalojos por un tiempo.

En el resto de los casos, McClary recomienda ponerse en contacto con el propietario de la vivienda y solicitar un acuerdo por dificultades económicas.

Muchos estados también han prohibido a las compañías de servicios públicos cortar los servicios durante la crisis, y muchas empresas de servicios públicos han anunciado programas de asistencia y están dando a los clientes la opción de planes de pago diferido. Para saber si tu compañía de servicios públicos tiene un plan de este tipo, consulta su sitio web.

El pago de muchos préstamos estudiantiles también se puede suspender. La Ley CARES suspende automáticamente los pagos mensuales de los préstamos federales para estudiantes hasta el 30 de septiembre, sin intereses por el momento.

Mientras tanto, el estado de Nueva York ha llegado a un acuerdo con los administradores de préstamos estudiantiles para dar a los prestatarios de préstamos estudiantiles privados al menos 90 días de tolerancia sin cargos por retraso o consecuencias en sus informes de crédito. Y los defensores de los consumidores están alentando a otros estados a que hagan lo mismo.

También puedes obtener flexibilidad en los préstamos al consumidor. Muchas compañías de tarjetas de crédito ofrecen reducir o eliminar los pagos mínimos y los cargos por retraso durante un tiempo para las personas afectadas por COVID-19.

Citi, por ejemplo, lo hará durante 2 ciclos del estado de cuenta a petición. Comprueba si tu proveedor de tarjetas de crédito ofrece una flexibilidad similar. Si no es así, considera la posibilidad de pagar el monto mínimo durante un par de meses (para evitar cargos por pagos atrasados), incluso si normalmente pagas tus tarjetas de crédito en su totalidad cada mes.

La comunicación es crucial. “Ninguno de estos programas se activa automáticamente”, dice McClary. “Debes comunicarte con ellos”.

Aprovecha los programas de ayuda

Estas son las buenas noticias: Para aproximadamente el 90% de los contribuyentes, el dinero en efectivo ya está en camino. La Ley CARES ordenó al gobierno federal entregar “pagos por impacto económico” a la mayoría de los estadounidenses, independientemente de si sus ingresos se han visto afectados por la crisis de COVID-19.

La cantidad se basará en tus niveles de ingresos de 2019. Los contribuyentes individuales que ganen hasta $75,000 (y los jefes de familia que ganen hasta $112,000) recibirán $1,200; las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y que ganan hasta $150,000 obtendrán $2,400. La cantidad también se incrementa en $500 por cada hijo.

Las personas que ganan más que esas cantidades también pueden recibir fondos, pero las “reducciones progresivas” reducirán los pagos en $50 por cada $1,000 de ingresos por encima de los umbrales. (Entonces, por ejemplo, un contribuyente soltero sin hijos que gane $99,000 o más no recibirá nada, al igual que una pareja de contribuyentes sin hijos con una declaración conjunta y que gane $198,000 o más).

No tienes que hacer nada para recibir el pago, pero puedes acelerar la entrega. Si presentaste una declaración de impuestos de 2018 o 2019 o recibes beneficios del Seguro Social o por discapacidad, recibirás tu pago automáticamente.

Si normalmente no presentas una declaración de impuestos, usa esta herramienta del IRS para proporcionar información de cuentas bancarias o financieras, y el IRS depositará el pago directamente en tu cuenta.

Y si no tienes una cuenta bancaria o financiera, JoinBankOn.org tiene una lista de cuentas de cheques seguras de bajo costo que se pueden abrir en línea y que están disponibles para la mayoría de los consumidores. De lo contrario, recibirás el pago por correo.

La Ley CARES también amplió los beneficios del seguro de desempleo para los trabajadores afectados. Esto incluye un aumento de $600 a la semana para cada beneficiario durante un máximo de cuatro meses, y una extensión de los beneficios de desempleo a los trabajadores que generalmente no son elegibles, incluyendo los trabajadores por cuenta propia, los contratistas independientes y los que tienen un historial laboral limitado.

El gobierno federal también está incentivando a los estados a eliminar cualquier período de “semana de espera” que impida a los trabajadores recién desempleados recibir beneficios de inmediato.

“Nadie debería dudar en solicitar el seguro de desempleo”, dice Richard Cordray, ex director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y ex fiscal general de Ohio. “Es el dinero que ganaste durante los muchos períodos de tu vida en los que estuviste empleado”.

Y no olvides los recursos de la comunidad como los bancos de alimentos y las clínicas de atención médica, dice McClary. De nuevo, todo el dinero que puedas ahorrar al no gastarlo en la tienda de comestibles o en una visita al médico es dinero que puedes gastar en otra cosa que necesites.

Aprovecha los ahorros que no sean de jubilación

Si fuiste precavido y creaste un fondo de ahorro de emergencia, la crisis por el coronavirus ciertamente califica como un uso legítimo.

“Esa es la mejor opción en un momento como este”, dice Benz de Morningstar.

Si no, la siguiente opción que puedes considerar es cualquier ahorro que tengas que no sea para la jubilación, incluyendo el dinero en cuentas de inversiones sin exención de impuestos.

Si necesitas elegir qué inversiones retirar, dice Benz, comienza con los fondos de bonos a corto y mediano plazo, en los cuales el impacto fiscal será mínimo porque estas inversiones generalmente se han mantenido bien durante la caída del mercado de valores (además de que pagas impuestos sobre esos fondos a medida que los recibes).

Es probable que la venta de acciones a cambio de dinero en efectivo durante la crisis congele las pérdidas recientes del mercado. Pero si necesitas hacerlo, añade Benz, considera las acciones que compraste recientemente, de las que al menos puedes deducir la pérdida de impuestos en el momento de presentar tu declaración de impuestos.

Otro activo no relacionado con la jubilación que algunas personas pueden aprovechar es una póliza de seguro de vida con valor en efectivo. Por supuesto, tus herederos al final heredarán menos si retiras el valor en efectivo, pero los retiros generalmente están libres de impuestos hasta la cantidad que estableciste en la póliza, dice Benz.

Usa los ahorros para la jubilación con cautela

¿Por qué deberías evitar usar los ahorros de la jubilación, incluso durante esta emergencia? Una de las principales razones ya no es relevante: La penalización del 10% por retiros anticipados de los planes 401(k) y de IRA se suspendió debido a la pandemia, pero otras penalizaciones permanecen vigentes.

En primer lugar, todavía tendrás que pagar impuestos en la mayoría de los retiros, lo que significa que tendrás que sacar más dinero del que realmente necesitas en este momento. Y en segundo lugar, tu jubilación podría sufrir consecuencias de manera desproporcionada, no solo por la cantidad que retires, sino también por la pérdida de ganancias de ese dinero.

“No utilices una situación temporal como excusa para poner en riesgo tu futuro financiero a largo plazo”, dice McClary. “Es posible que necesites cada centavo de ese dinero más adelante”.

Dicho lo anterior, si debes usar los ahorros para la jubilación, hazlo en este orden:

Roth IRA. Debido a que las contribuciones a una cuenta Roth IRA se hacen con dólares después de impuestos, puedes retirar la cantidad aportada en cualquier momento sin pagar impuestos o penalidades. (De todos modos deberás pagar impuestos si retiras cualquier ganancia de inversión antes de la edad de jubilación).

Préstamo de tu 401(k). Si necesitas utilizar las cuentas de jubilación con protección tributaria, la mejor opción es tomar un préstamo de tu propia cuenta 401(k). Es mejor que un retiro directo porque no tendrás que pagar impuestos por el monto, siempre y cuando lo devuelvas dentro de un plazo específico, generalmente 5 años. Tendrás que pagar el préstamo con intereses, dice Benz, pero te lo pagarás a ti mismo. Además, la Ley CARES duplicó el monto permitido de los préstamos 401(k) a $100,000.

Retiro por dificultades económicas. Aunque sigue siendo una forma poco ideal de obtener dinero en efectivo, la Ley CARES hizo que los retiros anticipados de los planes 401(k) y de IRA sean menos dolorosos para toda persona cuya salud o ingresos se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. Elimina la penalización del 10% en retiros anticipados del plan 401(k) de hasta $100,000 y te permite distribuir la carga del impuesto del retiro a lo largo de 3 años. También puedes pagarlo en 3 años, en cuyo caso puedes reclamar un reembolso de impuestos.

Considera solicitar un préstamo

Si puedes, evita pedir un préstamo, dice McClary.

“Pedir prestado en una situación de dificultad temporal te pone en riesgo de meterte en un agujero aún más profundo del que no puedes salir”, dice.

Pero si debes hacerlo, hazlo con cuidado y de preferencia en el siguiente orden.

Préstamos por dificultades personales. Muchas instituciones financieras ofrecen actualmente préstamos especiales a corto plazo (es decir, de unos meses a un par de años) a clientes afectados por la crisis de COVID-19. Algunas instituciones ofrecen plazos de pago relativamente generosos, incluyendo bajos intereses o una tarifa fija sin intereses. Algunas también prometen no cobrar ninguna deuda y no presentar informes de crédito negativos.

Pero esto involucra riesgos. Varias empresas financieras requieren que aceptes planes de pago automatizados, lo que podría provocar accidentalmente cargos por sobregiro si tienes poco efectivo, dice Christina Tetreault, asesora principal de pólizas de Consumer Reports. Tu mejor opción, dice Tetreault, probablemente sea un banco o una cooperativa de crédito con los que ya hagas negocios.

“Y asegúrate de comprender cuándo y cómo se deben pagar estos préstamos”, añade.

Línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC). Los préstamos HELOC a menudo vienen con tasas de interés relativamente bajas, por lo que algunos expertos financieros dicen que este debería ser tu primer recurso de emergencia durante una crisis de dinero en efectivo.

“En particular si mantienes una buena calificación crediticia y tienes un grado razonable de plusvalía en tu vivienda”, dice Benz.

Sin embargo, si ese no es el caso, piénsalo dos veces antes de pedir un préstamo HELOC. Benz dice que a los prestatarios menos posicionados se les podría pedir que paguen tasas de interés elevadas e incluso podrían arriesgarse a perder sus hogares si no pueden cumplir con los pagos.

Además, los préstamos HELOC generalmente requieren un proceso de evaluación de riesgos completo, por lo que si aún no tienes uno, es poco probable que sea una fuente rápida de fondos.

Tarjetas de crédito. Con altas tasas de interés y requisitos de pago mínimo que no contribuyen en nada al monto principal, las tarjetas de crédito “son la forma más fácil de arruinar tu situación financiera”, dice Benz. Por lo tanto, a menos que tengas una idea clara de cómo pagarás las deudas de tu tarjeta de crédito, considéralas como un último recurso.

Consigue trabajo a corto plazo

Por supuesto, otra forma de acortar la brecha en tu presupuesto es buscar algo de trabajo. A pesar de que la tasa de desempleo en los Estados Unidos está aumentando, resulta que un gran número de empleadores están buscando llenar puestos de trabajo.

Nueva Jersey lanzó recientemente un portal de empleos y contratación por COVID-19 que, hasta mediados de abril, enlistó más de 51,000 empleos en 685 compañías del estado. “¿Perdiste tu trabajo o te redujeron las horas de trabajo como resultado de COVID-19?”, pregunta el sitio. “Las empresas de Nueva Jersey necesitan miles de trabajadores para contratación inmediata”.

Mientras tanto, Amazon anunció que contrataría a 100,000 nuevos trabajadores y aumentaría el sueldo de su actual personal de reparto. Y su competidor, Walmart, anunció que planeaba contratar a 150,000 personas para puestos de tiempo completo, tiempo parcial y temporales en centros de distribución y almacenamiento.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.