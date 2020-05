VIDEO: Emma Coronel, esposa del Chapo, se muestra con short y top que exponen su bella figura

La esposa del narcotraficante, líder del Cártel de Sinaloa grabó este gracioso video dejando poco a la imaginación

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), compartió un gracioso video en Instagram Stories en donde aparece haciendo los deberes domésticos debido a que según el clip, la mujer que la ayuda con eso no puede presentarse en su casa debido a las restricciones que hay por el coronavirus, COVID-19.

Se trata de una especie de broma que al parecer grabó originalmente en la plataforma Tik-Tok pero que compartió en Instagram Stories en la que es la supuesta cuenta oficial de Instagram de la exreina de belleza: “therealemmacoronel“.

En ella aparece una mujer que supuestamente le explica todo lo que tiene que hacer para mantener su casa limpia. Así que lo primero que Emma Coronel hace es sacar la ropa sucia del canasto, luego prende la lavadora y empieza a separar la ropa para después echarla a lavar.

Luego “saca el pollo” para que se descongele y mientras eso ocurre va a regar las plantas para que no se sequen.

Enseguida le dice que lo que tiene que hacer es el desayuno para antes de que se despierte “el patroncito” y luego recoger rápidamente la sala pues es el lugar preferido de los niños, para por último, limpiar, barrer y trapear cada rincón de la casa.

Todo en tono de broma mientras que la persona que supuestamente le da las órdenes de cómo limpiar come frituras y toma una soda, además que al final, a pesar de que no hizo nada, más que darle las indicaciones, le pide que no se olvide de mandarle el pago.

Lo que más llama la atención es que Emma Coronel no pierde la oportunidad de lucir bella y sensual pues mientras graba este cómico video destaca su bella y torneada figura al vestir un short y un top que deja al descubierto su abdomen plano.

