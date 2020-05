Supuesto ex empleado de la Casa Blanca es arrestado por venta en internet de pruebas de coronavirus robadas en Nueva York

Henry Sylvain Gindt II, residente de Queens (NYC), fue arrestado por supuestamente vender en internet pruebas de COVID-19 robadas a un laboratorio, dijo el jueves el Departamento de Justicia.

La mercancía era ofrecida por entre $135 y 200 dólares. Gindt fue acusado de cometer fraude postal y electrónico.

Los fiscales dicen que el acusado de 34 años de edad creó YouHealth Inc., un servicio virtual que ofrece telemedicina y otras pruebas como el ADN y los niveles de hormonas del estrés, y afirmó falsamente que estaba conectado a laboratorios que proveen la prueba de coronavirus, aunque ningún cliente recibió sus resultados, según la denuncia penal.

En un comunicado de prensa para su compañía, Gindt se describió a sí mismo como “un ex funcionario de la Administración Trump que ayudó a lanzar la Oficina de Innovación Estadounidense en la Casa Blanca con Jared Kushner, Ivanka Trump” y otros, citó The Daily Beast.

No está claro si Gindt estaba trabajando bajo los Trump, pero los registros indican que alguien llamado “Henry S. Gindt” fue un empleado federal en 2017 y 2018 en la categoría “Administración y programa misceláneo”.

Supuestamente este año Gindt obtuvo paquetes de prueba COVID-19 robados con la ayuda de un empleado de laboratorio no identificado y los publicitó en sus portales y en correos electrónicos no solicitados enviados a consumidores en varios estados.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de un residente de Pensilvania que informó a la Fuerza de Tarea COVID-19 de su zona.

Dentro de los paquetes de prueba había hisopos nasales para recoger las muestras del comprador. Luego se les pedía que completaran cuestionarios sobre cualquier síntoma del coronavirus y enviaran sus muestras a una entidad identificada en la denuncia penal como “Laboratorio”.

Después de la investigación, el Servicio Secreto de EEUU y la Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético de Pittsburgh pudieron cerrar los sitios web YouHealth.shop y YouHealth.me el 15 de abril.

Esos portales todavía eran accesibles y aún ofrecían otros servicios a partir de ayer por la mañana, pero no hay menciones de las pruebas COVID-19 en ningún lado, destacó NBC News.

Henry Sylvain Gindt II claimed he was a former White House official. Now he's being accused of selling stolen COVID-19 testing kits and leaving consumers without results. https://t.co/iY7VnYrqFC

— The Daily Beast (@thedailybeast) May 7, 2020