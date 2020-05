¿Y así quieren que regrese la Serie A? Presidente del Milán revela que aún tienen jugadores afectados por el coronavirus

El presidente del AC Milán, Paolo Scaroni habló en videoconferencia con distintos medios de comunicación y reveló que aún hay jugadores en la institución afectados por el coronavirus.

Aunque no quiso mencionar nombres, dijo que algunos elementos de la plantilla se encuentran en fase de recuperación. Eso sí, aclaró que los Maldini, quienes fueron diagnosticados con la enfermedad hace unas semanas ya no son portadores.

“Tenemos algunos jugadores infectados en fase de recuperación. Los dos Maldini (Paolo y su hijo Daniel) ahora están bien“, indicó.

President Paolo Scaroni says some of AC Milan's players have contracted #Coronavirus as technical director Paolo Maldini recovers from #COVID19

