Día de las Madres: ¿qué dice la ciencia sobre la maternidad?

Más que amor y ternura, hay estudios que comprueban concretamente datos muy relevantes sobre ser madre

Ternura, felicidad, trabajo, retos, pero sobre todo mucho amor. Para las madres, este es el significado de ser mamá y por eso en su día es importante conocer un poco más del lado sensible para las mujeres, ya que sin importar si es hijo biológico, la ciencia tiene tanto para decirnos de quienes crían con amor a sus pequeños.

En esta celebración del Día de las Madres, es momento de conocer qué tanto nos tiene que decir sobre lo que la gente comenta, como el instinto, la lactancia y otros temas relacionados con esta bella etapa que a las mamás tanto las hace felices.

1. El instinto maternal no existe

Desde hace unos años se ha abierto un debate bastante espinoso sobre si las humanas tienen o no un “instinto maternal”. Esto se ha debido a la decisión, totalmente válida, de algunas mujeres a no ser madres. Instinto es, por definición, un comportamiento automático, irresistible, desencadenado por algo en el entorno, puede ocurrir en un momento en particular. El problema con estos criterios es que no aplican bien a los seres humanos. Incluso cuando se tiene hambre, las personas no van en busca de comida irreflexivamente, como nuestros amigos los perros. Por eso, desde la psicología se cree que en vez de instintos, los humanos tenemos “impulsos”.

2. La química que tiene una madre con su bebé

Científicos de los Estados Unidos han descubierto que el apego de la madre hacia el bebé responde a neuronas dopaminérgicas de la estructura cerebral responsables de la interacción social. Los resultados de la investigación fueron publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

3. A mayor estabilidad emocional madre, menor apego del hijo

Científicos estadounidenses han descubierto que midiendo los cambios fisiológicos y emocionales de la madre durante la interacción con su bebé, se puede determinar cuán apegado va estar el niño a ella en el futuro. Observando la arritmia sinusal respiratoria, los científicos encontraron que un nivel estable indica un menor apego de la madre al niño, lo que puede conducir a que este evite a la madre en el futuro. El artículo se publica en la revista Child Development.

4. Es posible perder la memoria durante el embarazo

Se le llamada baby brain (cerebro de bebé) a la pérdida de memoria o despiste que muchas mujeres dicen sufrir cuando están embarazadas. Pero hasta el momento, esto no pasaba de una creencia popular sin base científica. Ahora, un estudio de la Universidad de Deakin (Australia) dio la primera evidencia de que el embarazo realmente puede interferir con la función cognitiva.

El estudio analizó a más de 1.200 mujeres de entre 18 y 40 años y registró la presión arterial antes de que las mujeres estuvieran embarazadas.

5. Una mujer puede tener embarazos múltiples

Los embarazos múltiples, en los que una mujer se embaraza de dos o más fetos al mismo tiempo, ocurren cuando un óvulo fertilizado se divide antes de ser implantado en el útero (es el caso de gemelos idénticos) o cuando óvulos separados se fertilizan por diferentes espermatozoides (gemelos fraternos).

Los medicamentos de fertilidad incrementan las chances de embarazos múltiples porque las medicinas estimulan a los ovarios a producir muchos óvulos. Si algunos de estos son fertilizados al mismo tiempo, pueden resultar en varios bebes.

6. La comida chatarra puede evitar el embarazo

El abuso de la comida chatarra y la exclusión de la dieta de las frutas pueden complicar la concepción exitosa en mujeres en edad reproductiva. Esta fue la conclusión que obtuvieron científicos australianos que siguieron los vínculos entre los hábitos alimenticios de más de cinco mil mujeres que intentaban quedar embarazadas. La investigación fue publicada en la revista Human Reproduction.

7. Si consume mucha grasa puede tener efectos adversos en el cerebro del bebé

Una investigación de la revista Frontiers in Endocrinology y conducida por la Universidad de la Ciencia y la Salud de Oregon (OHSU) da cuenta de que un régimen de alta ingesta de grasas puede devenir en alteraciones en el desarrollo del cerebro y del sistema endocrino, extendiéndose estos efectos por varios años y traduciéndose en afectaciones a la conducta de los niños. Entre estas, trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión infantil.

8. La lactancia también es positiva para la madre

La lactancia materna reduce el riesgo ataque cardiaco o derrame cerebral en las madres, más adelante en la vida, según una nueva investigación publicada en el Journal of American Heart Association conducida por la Universidad de Oxford, la Academia China de Ciencias Médicas y la Universidad de Pekín.

9. En el reino animal hay embarazos más longevos

Existen mamíferos con tiempos de preñez largos que pueden llegar a durar más de tres años. Conociéndolos, nos daremos cuenta que el embarazo humano resulta corto.

Por ejemplo, las crías de los tiburones anguila pueden pasar en el vientre de sus madres entre 12 meses y 42 meses (tres años y medio). El tiempo de gestación de un elefante va entre los 22 y 24 meses. Conoce aquí más del tiempo de gestación de otras madres del reino animal.