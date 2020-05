Gabriel Soto felicita Gerldine Bazán por el día de las Madres y también a su “mamacita”, Irina Baeva

View this post on Instagram

Feliz día a todas las mamás 🙏🏼😘. En especial a mi mamá #Elisa que está en el cielo. A la mamá de mis hijas @geraldinebazan. A mi tía #Betty, @zangel57 y @cescobarsb que han sido figuras maternas para mi 😘😘😘. Muchas felicidades en este día 🙏🏼