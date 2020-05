Suman ya 3,353 muertos por coronavirus en México

La Ciudad de México es el foco de la pandemia en el país con más de 9,000 enfermos y 700 fallecidos,

MÉXICO – A dos meses y medio que se registrara el primer caso de coronavirus en México, suman ya 33, 460 personas contagiadas y el número de muertos ascendió a 3,353, informaron las autoridades de Salud.

De acuerdo al reciente reporte de la situación del COVID-19, en la última jornada se registraron 193 decesos y 1,938 personas dieron positivo al coronavirus.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud indicó que de los 33,460 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, una cuarta parte, es decir 8,283, son considerados casos activos, es decir, han presentado inicio de síntomas en los últimos 14 días.

La Ciudad de México es el foco de la pandemia en el país con más de 9,000 enfermos y 700 fallecidos, y una ocupación hospitalaria del 73 % de las camas de atención general y del 59 % de las camas con ventilador.

Las autoridades mexicanas previeron el pico de la pandemia en el país entre el 6 y el 10 de mayo, si bien aplazaron el pronóstico del pico para la capital mexicana hasta finales de mes.

El pasado 7 de mayo fue el día con más fallecidos registrados en el país hasta la fecha, con 257 en 24 horas, y también el de mayor número de contagios, con 1,982.

Con 128,000 pruebas realizadas, México es el país que menos test realiza, por lo que el mismo Gobierno mexicano estima que el número de enfermas de COVID-19 es hasta nueve veces mayor al registrado.

Las autoridades también consideran que el número real de fallecidos es mayor al registrado, dado que hay pacientes que fallecen sin que se les haya podido hacer la prueba y un comité científico debe determinar el motivo de su muerte, por lo que tarda unos días en quedar registrada.

En la conferencia de prensa López-Gatell, pidió a los ciudadanos quedarse en casa este domingo, Día de la Madre, una festividad con enorme seguimiento en México.

“Después de 48 días (de cuarentena) estamos ávidos de salir a la vía pública y queremos visitar a nuestras mamás y abuelas (…). No lo hagamos, por favor. Mañana cuidemos a mamás y abuelas”, dijo el funcionario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que espera presentar el próximo miércoles, 13 de mayo, el plan de reapertura económica y social que seguirá el país para levantar el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

El Gobierno de México prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

Según las previsiones de las autoridades sanitarias, en junio debería comenzar el desconfinamiento.

Con información de agencias