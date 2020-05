Trump explica por qué no lleva cubrebocas pese a orden de la Casa Blanca que obliga a hacerlo

El presidente Donald Trump ha aparecido este lunes sin mascarilla en la conferencia de prensa que dio en el Jardín de las Rosas horas después de que la propia Casa Blanca lanza una orden que obliga a la mayor parte del personal de la residencia presidencial cubrirse la cara, excepto cuando esté en su escritorio.

“Los CDC continúan pidiendo el uso de la protección facial cuando no hay distancia social. Como una medida adicional de protección estamos pidieron a todos los que entren al ala oeste portar la máscara”, indica la orden, según dio a conocer ABC News.

Sin embargo, el presidente llevo la cara completamente descubierta en su encuentro al aire libre con periodistas y otros miembros de la Administración. Cuando le preguntaron sobre su decisión de no llevar el cubrebocas, Trump dijo que no estaba cerca de nadie y que no lo hacía porque el resto de personas del lugar sí que portaban.

Trump's explanation for not wearing a mask is basically that everyone else is wearing one so he doesn't think he has to pic.twitter.com/pmEqwJB7CG

— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2020