Manifestantes en Florida exigen la reapertura de gimnasios… Protestan haciendo sentadillas

Pese a que Estados Unidos ya ha pasado la escalofriante cifra de 80,000 muertos a causa del coronavirus, hay personas que quieren que se levante la cuarentena para realizar de nuevo sus actividades cotidianas como ir al gimnasio. Tal es el caso de un grupo de personas en Florida, quienes se manifestaron de manera muy particular este lunes.

Alrededor del mediodía, un grupo de aproximadamente 30 personas se reunieron frente al Palacio de Justicia de Clearwater en Florida, para pedir la reapertura de gimnasios en el estado, todo ello mientras realizaban diversos ejercicios como squats y sentadillas. Un helicóptero de WFLA NEWS captó la particular escena.

GYM PROTEST: A group of protesters has gathered outside the courthouse in Clearwater, calling for gyms to reopen in Florida https://t.co/EreMMzfIYI pic.twitter.com/lfiB1TUf9B

— WFLA NEWS (@WFLA) May 11, 2020