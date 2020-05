Miedo en la Premier League: El gobierno aprobó el regreso del torneo, pero algunos jugadores se niegan a volver

Los deportes se podrán reanudar en Inglaterra el 1 de junio, aunque en el fútbol hay una gran discusión sobre este tema

El gobierno británico ya dio luz verde para que las actividades deportivas se reanuden el 1 de junio, pero en el fútbol este tema aún se discute, ya que, pese a que la Premier League puso como fecha tentativa de regreso la segunda semana de junio, hay jugadores que están manifestando su inconformidad, ya que lo consideran riesgoso para su salud y la de los demás.

#PremierLeague El Kun teme contagiarse de coronavirus cuando se reanude el torneo. Más detalles, en la nota #Aguero #ManchesterCity https://t.co/t6IsyCtqqB — Depo (@depoweb) May 1, 2020

Según reportes del Daily Mail, cerca de 40 jugadores aproximadamente, dos por club, son los que no quieren regresar tan pronto. De acuerdo con el mismo medio, algunos de los que manifestaron su desaprobación son Sergio “Kun” Agüero, Manuel Lanzini, Glenn Murray y Dany Rose.

Los jugadores de la #PremierLeague se plantan y no quieren regresar a los entrenamientos. Según el Daily Mail algunos de los futbolistas más importantes le habrían comunicado a sus clubes que no quieren volver a entrenar hasta que la situación sanitaria se normalice. pic.twitter.com/AOixjKZbQR — Club de Soccer 🏠 (@clubdesoccer) May 12, 2020

“El Gobierno dice que quiere traer el fútbol de vuelta porque va a mejorar los ánimos de la gente, pero a mí no me importan los ánimos de la nación. Hay vidas en juego. El fútbol no debería volver hasta que los casos bajen masivamente”, dijo contundentemente Rose.

#Inglaterra | Danny Rose se opone al regreso del fútbol | #GolDePenal #PremierLeague Lee las declaraciones del lateral izquierdo del @NUFC y la selección inglesa en nuestro portalhttps://t.co/SrClqAi0Y0 pic.twitter.com/cnJSz4mhZP — Gol De Penal (@goldepenal_) May 12, 2020

Y no son los únicos, ya que Raheem Sterling, quien no está considerado dentro de la lista del Daily Mail habló sobre el tema para The Sun y coincidió con sus colegas sobre el riesgo de volver a jugar.

“A todos nos apasiona el fútbol, todos amamos el fútbol y queremos que vuelva. Pero estamos pasando por una pandemia. Cuando volvamos debe de ser seguro para todos”, dijo en entrevista y mencionó que aún no considera que llegue ese momento, debido a que el virus aún tiene mucha fuerza, poniendo como ejemplo que ha terminado con la vida de gente cercana a él.

“Tengo un amigo muy cercano que ha perdido a su abuela. Miembros de mi familia también han muerto… Hay que ser sabios y cuidar de nosotros y de los que nos rodean”, agregó.

#FUTBOLxSDM📲⚽️

"Miembros de mi familia han muerto. Amamos el fútbol y queremos que vuelva. Pero estamos viviendo una pandemia. Cuando volvamos hay que asegurarnos que sea seguro para todos”, palabras de Raheem Sterling🇬🇧 a The Sun sobre el regreso de la Premier League🔥 pic.twitter.com/viMmAVyXML — Saque de Meta (@Saquedemeta10) May 12, 2020

“El momento adecuado será una vez se garantice la seguridad de todas las personas y de los jugadores. Mientras, no es que esté exactamente asustado, aunque sí un poco reservado al respecto. A la vez, estoy deseando que este momento llegue y que todo vaya bien cuando volvamos”, sentenció.

Las próximas 48 horas serán vitales para decidir el futuro de la Premier League, ya que los directivos de todos los equipos se reunirán y decidirán el rumbo de la competencia.