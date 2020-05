Tragedia latina: embarazada y su pareja mueren en tiroteo aparente por drogas en hogar de Nueva York

Ana Desousa, una mujer embarazada, y su novio Alafia Rodríguez murieron baleados ayer dentro de su casa en Staten Island (NYC), y el sospechoso es Philip Moreno, un ex convicto por homicidio, informó NYPD.

Moreno (45) presuntamente irrumpió en la residencia ubicada en Arlington alrededor de las 5 p.m. y disparó a ambas víctimas en la sala, según fuentes policiales.

La policía encontró a Desousa (33) y Rodríguez (46) ya muertos en el piso. Una tercera víctima, una mujer no identificada de 43 años, fue hallada viva en la sala, con una herida de bala en la espalda, y la trasladaron al Richmond University Medical Center en estado crítico.

Las autoridades también encontraron en el hogar a una niña de 2 años ilesa, que se cree que era hija de la pareja asesinada. Fue llevada al mismo hospital para ser evaluada.

Moreno fue detenido cerca de la casa, llevando un arma calibre .22 y cuerdas que aparentemente pretendía usarlas para atar a la pareja.

Why? Philip Moreno Staten Island man arrested in home shooting death of man & pregnant girlfriend https://t.co/wzka4cByMy #Philip Moreno #Alafia Rodriguez #Ana DeSousa #Staten Island shooting #Staten Island

— Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) May 12, 2020