Universal Orlando CityWalk reinicia actividades el 14 de mayo

Este jueves 14 de mayo reiniciará operaciones Universal Orlando CityWalk. Los lugares seleccionados para abrir todos los días de 4 p.m. a 10 p.m. son:

Auntie Anne’s Pretzels

Bubba Gump Shrimp Co.™ Restaurant and Market

Jimmy Buffett’s® Margaritaville®

Red Oven Pizza Bakery™ (se puede ordenar online)

Voodoo Doughnut (se puede ordenar online)

Airbrush

Hart & Huntington Tattoo Company®

Universal Studios Store™ y algunos carritos al aire libre.

Hollywood Drive-In Golf™

