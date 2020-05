América y Cruz Azul rechazan como refuerzo a exjugador del Chelsea que ganó la Champions League

Los equipos mexicanos le cerraron la puerta a John Obi Mikel

Dos clubes de la Liga MX: América y Cruz Azul, le cerraron las puertas a un legendario jugador del Chelsea, ya que fue ofrecido ambos como refuerzo de cara al próximo torneo Apertura 2020, pero ninguno lo aceptó.

Wanted to wish @ChelseaFC all the best for tomorrow. Go and get another @EmiratesFACup! 💙 pic.twitter.com/Zt1QFAznGS — Mikel John Obi (@mikel_john_obi) May 18, 2018

El elemento en cuestión es el nigeriano John Obi Mikel, quien disputó 11 temporadas con la camiseta de los Blues, en las cuales consiguió ganar dos veces la Premier League, 4 veces la FA Cup, 2 veces la Copa de la Liga, una Europa League y una Champions League; con la selección de su país ganó la Copa Africana de Naciones y una medalla olímpica en Río de Janeiro 2016.

Ready for a big game tonight. Thank you for all the support, we are ready to do you proud 🇳🇬 #SoarSuperEagles @NGSuperEagles pic.twitter.com/aUvhEvP3kR — Mikel John Obi (@mikel_john_obi) June 26, 2018

La información del ofrecimiento la confirmó el representante del jugador, Roberto Sáez Prado, a ESPN.

“Estamos viendo opciones. Hablamos con América y Cruz Azul, pero ya le digo de momento no hay interés”, explicó.

My first @premierleague trophy, on this day in 2010! Who remembers the score that day…? 💙 pic.twitter.com/wWY39ggCO5 — Mikel John Obi (@mikel_john_obi) May 9, 2018

Mikel, de 33 años de edad, proviene del Trabzonspor de Turquía, donde terminó contrato, por lo que ahora es agente libre y le gustaría encontrar acomodo en México, de ahí el interés por colocarlo en dos de los llamados “grandes” del fútbol mexicano; sin embargo, luego de la negativa, el representante busca ubicarlo en otros equipos y se habla de que podrían ser Tigres o Monterrey.

@Trabzonspor🇹🇷@Rayados y @TigresOficial se pelean por @mikel_john_obi.

El nigeriano ve con buenos ojos venir a la @LigaBBVAMX. Los regios se pelean por él.

La buena noticia, es que un jugador de este nivel, se fije en nuestro fútbol para continuar su carrera. pic.twitter.com/1aUP6rdTSP — La Contra (@LaContra12) May 12, 2020