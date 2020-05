En esta ciudad de Texas se agotaron en menos de 90 minutos los $15 millones de ayuda para pagar renta

El sitio web recibió más de 1 millón de solicitudes

HOUSTON – Se esfumaron los $15 millones de dólares disponibles para que residentes de Houston afectados por la pandemia pudieran pagar su renta.

En solamente 90 minutos se agotaron los fondos de un programa federal que fue activado este miércoles.

All funds for the BakerRipley COVID-19 Rental Assistance Program have been committed. Enrollment has been suspended. The site is now closed. — BakerRipley (@BakerRipley) May 13, 2020

“Todos los fondos del programa de asistencia COVID-19 han ido asignados y se suspende el periodo de solicitud”, citó la organización BakerRipley.

El sitio web se ha cerrado.

The $15M for Rental Assistance has been entirely pledged, and applications are now closed. We understand that this funding is nowhere near enough to meet the need of all Houstonians. @BakerRipley @HoustonTX — Houston HCDD (@HoustonHCDD) May 13, 2020

Las personas que alcanzaron a someter su solicitud recibirán ayuda para pagar la renta de abril y mayo. Los pagos se harán directo a los propietarios.

Relacionado: Houston aprobó $15 millones para ayudar a personas que no pueden pagar su renta; entérate si calificas

El periodo de solicitud se abrió a las 10 a.m. y para las 11:25 a.m. los $15 millones se acabaron y el sitio cerró.

Durante el periodo que estuvo operando el sitio se congeló varias veces por la enorme cantidad de personas tratando de someter su solicitud. Alrededor de 1 millón de personas saturaron el sitio.

Update on the Rental Assistance Program: Nearly $1 million in applications has already been received. The website is moving slowly due to more than 17,000 users on the website. Tenants should continue to attempt to apply. @HoustonTX @BakerRipley https://t.co/l4TWOW6WM9 — Houston HCDD (@HoustonHCDD) May 13, 2020

La Corte Suprema ordenó que todos los desalojamientos deben ser congelados hasta 18 de mayo.

Te puede interesar: Video: Lo golpean severamente por no querer prestar su celular; la paliza fue brutal