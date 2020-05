¡Luto en el deporte japonés! Muere luchador de sumo por coronavirus COVID-19

Desafortunadamente, la pandemia del coronavirus ha cobrado otra víctima en el mundo de deporte, ya que se ha reportado en Japón la muerte del luchador de sumo Shobushi. El deportista oriental, cuyo nombre real era Kiyotaka Suetake, tenía apenas 28 años y se desempeñaba como profesional desde 2007.

Shobushi dead at 28 as he becomes first sumo wrestler to die from coronavirus in Japan https://t.co/VqTHBufS8M

— Sun Sport (@SunSport) May 13, 2020