Marlene Favela celebra los siete meses de su bebé en Instagram y sin su esposo para la foto

Los meses han pasado muy rápido y hoy cumples 7 hermosos meses, la primera vez que te vi pensé que ya no se podía amar más, pero cada día que pasa, cada vez que despierto y veo tu carita, cada vez que sonríes, me doy cuenta que mi amor por tí no tiene fin! Felicidades mi hermosa princesa @bellaseely_