CBP confisca narcóticos con un valor de más de $1 millón de dólares en Laredo

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) confiscaron en el Puerto de Entrada de Laredo, contrabandos entre ellos de narcóticos, por un valor de más de $1,100,000 dólares mientras realizaban operaciones de rutina.

Mediante un comunicado se detalló que el jueves 7 de mayo, los oficiales que trabajaban en las operaciones de salida detuvieron para inspeccionar a un peatón que viajaba a México. Tras una revisión física de las pertenencias personales del sospechoso, los oficiales descubrieron paquetes de dinero no declarado por un monto de $12,031 dólares, por lo que el efectivo fue incautado por la CBP.

Two for two: #CBP officers at Laredo Port Of Entry recently seized more than 1,200 pounds of marijuana, $12K in unreported currency in back-to-back enforcement actions on the same day. Details: https://t.co/ScOtY69pXL pic.twitter.com/KGSPMsjv2s

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) May 11, 2020