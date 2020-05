Dele Alli habla de la horrible experiencia al ser asaltado en su mansión 

La estrella de Tottenham, Dele Alli, fue asaltado a punta de cuchillo en su mansión de $2.4 millones al norte de Londres.

Y menos de 24 horas después de que intrusos robaron y golpearon al futbolista inglés, él y su novia fueron fotografiados saliendo de su hogar.

Según los informes, Dele Alli jugaba al billar con su novia, en el lugar también estaba su hermano Harry Hickford y dos ladrones más, cuando los ladrones irrumpieron y exigieron al futbolista que le entregara algunas pertenencias.

Los oficiales dicen que robaron joyas y dos relojes. Y según The Telegraph, el guardia de seguridad no se dio cuenta de la llegada de los asaltantes a la propiedad.

