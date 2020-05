Acusan a Rodolfo Pizarro de faltarle al respeto a Jorge Vergara y a jugadores de Chivas de ser unos “hipócritas”

José Luis Higuera volvió a crear polémica en torno al Rebaño

En las últimas semanas, exjugadores de Chivas como Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís, Carlos Fierro y Ángel Reyna han ventilado el mal trato que el exCEO del Guadalajara, José Luis Higuera, tenía con los jugadores, lo cual ha creado un entorno negativo en el exdirectivo.

Como era de esperarse, Higuera salió en su defensa y arremetió contra los futbolistas, principalmente contra Pizarro con quien mantiene un ‘pique’ y en entrevista con UNANIMO Deportes aseguró que el jugador le faltó al respeto al exdueño del equipo, Jorge Vergara.

“Yo no tengo ningún problema con él. Desde que llegó lo ayudé. Existe fricción con las primas, pero el es el único jugador que le faltó el respeto a Jorge Vergara, no es que lo insultó, hizo una situación que no era correcta. Pudo tener razón o no, pero no era la forma. No le hicimos nada malo”, comentó Higuera.

🚨EXCLUSIVA🚨 Lo dijo en #LibreDirecto: “Rodolfo Pizarro ha sido el único jugador que yo vi faltarle el respeto a Jorge Vergara” pic.twitter.com/IYOFcyRaPW — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) May 15, 2020

De igual manera, apuntó que Pizarro no quería irse de Chivas, sin embargo, cuando supo de la cantidad de dinero que ofrecía Monterrey aceptó dejar al Rebaño, además de que jamás le ocultó la negociación.

“Al final tuvo un acuerdo con Monterrey, así de fácil. Lo esperamos un mes y medio mientras pensaba ésto. Al final se fue porque quiso. Si él no se hubiera querido ir, se quedaba en Guadalajara“.

Por otro lado, acusó a los jugadores de Chivas en la era de Matías Almeyda de hipócritas, ya que según él le dieron la espalda a Jorge Vergara cuando les pidió una prórroga para pagarles premios por el doblete que lograron en el Clausura 2017.

“Todo mundo dice que lo apoya y que lo quiere; a la hora de la hora, la gente de futbol que tenía que apoyarlo no lo apoyó y eso sí se los puedo decir a la cara. Y en función de la salida de jugadores, nada tuvo que ver el apoyo o no a Jorge, simplemente él tampoco lo esperaba, simplemente no hay que ser hipócritas, no hay que hablar ni decir que tanto apoyo a Jorge, ya que no se lo dieron cuando él lo necesitaba; no hablo en nadie en particular, hablo en general”, apuntó Higuera.

🚨EXCLUSIVA🚨 Lo dijo en #LibreDirecto La situación del punto de quiebre entre Matías Almeyda y #Chivas. Hubo “hipócritas”que no apoyaron a Jorge Vergara cuando lo necesitaba. pic.twitter.com/ph4v03HXSb — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) May 15, 2020

A Higuera se le atribuye no solo la salida de Rodolfo Pizarro, también la de Matías Almeyda y otros futbolistas, actualmente trabaja como panelista en ESPN luego de romper vínculo con el Guadalajara cuando Amaury Vergara tomó las riendas del equipo.