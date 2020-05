Cuomo extiende el pedido de estadía en casa de Nueva York hasta el 13 de junio

En una orden ejecutiva el jueves por la noche, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo extendió la orden estatal de quedarse en casa hasta el 13 de junio para las regiones que no cumplen con los estándares para comenzar a reabrir y prevenir la propagación del coronavirus.

La mayoría de las partes centrales de Nueva York comenzarán a reabrir lentamente el viernes, pero el oeste de Nueva York y la parte oriental del estado, desde Albany hasta la ciudad de Nueva York y Long Island, permanecerán cerradas.

The Finger Lakes, Southern Tier, Mohawk Valley, the North Country, and Central NY are ready to begin Phase 1 of reopening tomorrow.

The others can be UN-PAUSED the moment they hit their benchmarks.

