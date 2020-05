Huntington Park anuncia la puesta en marcha de la segunda fase de reapertura de negocios

Con más de dos mil empresas medianas y pequeñas, la ciudad más latina de Los Ángeles planea su regreso a la normalidad.

Muchos residentes y dueños de negocios del condado de Los Ángeles sintieron un alivio al enterarse que el pasado 8 de mayo se habían comenzado a levantar algunas restricciones de la orden Permanecer en Casa.

Esta medida obligó a todos los negocios cerrar sus puertas desde hace dos meses, a menos que fueran considerados esenciales, tales como farmacias y supermercados; pero ahora con las nuevas noticias, algunos negocios no esenciales podrán empezar a brindar sus servicios y vender sus productos.

El cierre de los negocios que fue necesario para la salud de los angelinos, pero doloroso para todos, también afectó enormemente a cientos de negocios, principalmente los pequeños, que son la mayoría en las 88 ciudades que componen el condado.

No obstante, algunos apoyos que los gobiernos a diferentes niveles han otorgado, muchos de los pequeños negocios no han podido obtenerlos ya sea por la falta de información o de recursos.

Entre ellos esta el negocio de acupuntura de Ricardo Con Chan, localizado sobre el bulevar Pacific, en Huntington Park, una de las ciudades más latinas y más visitadas de la comunidad.

Él dijo que desde el 19 de marzo esta cerrado y no sabe cuándo lo podrá abrir ya que en su caso el contacto es directo con el cliente.

“Yo ahora mismo estoy contemplando si lo voy a reabrir o no”, dijo Con Chan. “Yo solicité la subvención de la Small Business Administration (SBA) pero no califiqué porque no tengo empleados. Pero conozco a otros que no tienen empleados y si les dieron unos $1,000”.

Por ahora, Con Chan dijo que está tratando de llegar a un acuerdo con su arrendatario para ver si le puede pagar la mitad del alquiler.

El acupunturista dijo que prefiere esta opción porque la moratoria aprobada por la ciudad no sirve.

“Porque solo va acumulando la renta y de todos modos se tiene que pagar”, dijo Con Chan.

Otro negocio afectado ha sido Ranchito’s Ávila, con 50 años de existencia en Huntington Park, que ha tenido que acoplarse a los nuevos cambios de ofrecer comida para llevar y mediante los servicios de envío de alimentos.

Margarita Ávila, dueña del negocio, dijo que actualmente ella no esta ganando dinero, pero le preocupan sus empleados. Por ellos es que han decidido continuar abiertos durante la pandemia.

“Tenemos empleados que tienen aquí 40 o 25 años y no puedo cerrar y dejarlos sin nada”, dijo Ávila.

Ávila dijo que sus clientes de hace mucho tiempo extrañan regresar a comer en el restaurante, pero ella se adhiere las ordenes del condado de Los Ángeles para la reapertura.

“Por ahora no sabemos cuando podremos abrir las puertas de nuevo”, dijo Ávila.

La ciudad de Huntington Park, que cuenta con más de 2,000 negocios con una gran mayoría de dueños latinos, actualmente tiene abiertos aproximadamente unos 450, los que son considerados esenciales.

Graciela Ortiz, vice alcaldesa de la ciudad, dijo que el comité de desarrollo económico, al cual pertenece, están buscando opciones constantemente para ayudar a los pequeños negocios.

No obstante, aunque la ciudad quisiera reabrir, aun no es seguro ya que los números de contagios continúan aumentando, indicó la vice alcaldesa.

Huntington Park cuenta con aproximadamente 80,000 residentes de los cuales el 99.5% son latinos. Las cifras reportadas el martes identificaron a 231 infectados y, al menos cinco muertes.

Se retrasa la orden de reapertura

El martes, en una reunión especial del ayuntamiento de Huntington Park, por voto unánime se aprobó una resolución para que la fase 2 de reapertura en la ciudad comience a partir del 2 de junio.

Esto convierte a Huntington Park en la primera ciudad del condado de Los Ángeles en extender el periodo de reapertura.

Con algunas semanas más de tiempo, la ciudad puede planear como ofrecer más ayuda a los pequeños negocios. Esto incluye ofrecer apoyo económico ya que la ciudad recibió una subvención del Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG).

Ortiz dijo que con esta ayuda pueden apoyar a algunos de los negocios; aunque su plan es enfocarse en los más pequeños, comenzando con los que tienen cinco empleados o menos.

La ciudad también buscará una forma de hacer más fácil que los negocios no esenciales puedan ofrecer el servicio de recoger sus artículos en las aceras. Esto pudiera incluir el apartar dos estacionamientos regulares frente a cada negocio y así los clientes podrán estacionarse para recoger sus compras. También el plan es tener mascaras desechables disponibles para los clientes que no tengan una.

Ortiz dijo que los miembros del Concejo de la ciudad están consientes que la ciudad esta sufriendo mucho por la economía detenida. No obstante, la ordenanza es para estar preparados ya que temen que al levantar las ordenes de seguridad sin un plan puede llevar a aglomeraciones, sobre todo en el bulevar Pacific que usualmente es muy concurrido.

“Si nos preocupó que algunos negocios abrieron este [pasado] fin de semana y vimos que en un momento había mucha gente y algunos hasta sin mascaras ni manteniendo la distancia”, expresó Ortiz. “Para nosotros la etapa 2 de reapertura llegó muy rápido y no nos dio tiempo de estar preparados”.