La iniciativa presentada por el Senado Estatal de California para aliviar el pago de rentas atrasadas por la crisis

El grupo de trabajo sobre Recuperación Económica de los demócratas del Senado estatal presentó una propuesta para ayudar a los californianos y a la recuperación económica del estado.

La propuesta fue presentada por los senadores Toni G. Atkins (D-San Diego), Holly J. Mitchell (D-Los Ángeles), Steven Bradford (D -Gardena) y Robert M. Hertzberg (D-Los Ángeles).

La iniciativa busca estabilizar la situación que enfrentan miles de inquilinos y propietarios creando un programa de acuerdos entre ambos para resolver los pagos pendientes.

My colleagues and I unveiled our budget principles and two new proposals to address California’s economic recovery. Together, they take a responsible approach to spending while keeping in mind the needs of the people – millions of whom have been adversely impacted by #COVID19. pic.twitter.com/Y28RcuBYOl

— Senator Toni Atkins (@SenToniAtkins) May 12, 2020