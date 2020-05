Palabra del Golden Boy: Los narcos amenazaron a Oscar de la Hoya antes de su pelea contra JC Chávez

El 'Golden Boy' reveló lo que tuvo que pasar antes de sus peleas contra el ídolo de aquel momento

Cuando Oscar de la Hoya estaba en el pináculo de su carrera tuvo que enfrentar en dos ocasiones a su ídolo, el César del boxeo que venía a la baja y sobre el que era claramente favorito; sin embargo, había fuerzas externas que querían evitar que el Mexico americano venciera a Julio César Chávez.

El "Golden Boy" se sobrepuso a las presiones y venció en dos ocasiones a @Jcchavez115 https://t.co/wTdC8N6zSY — Publimetro México (@PublimetroMX) May 14, 2020

“Los cárteles, por Chávez, por la importancia que tuvo, fueron a mi campo de entrenamiento en Big Beard y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, así que imagina la presión. Simplemente fue una locura. Esa noche yo estaba más concentrado que nunca en mi vida (ante Chávez)”, mencionó el ‘Golden Boy’ en entrevista para Yahoo Sports.

Aseguró también que el gobierno mexicano, en aquel momento presidido por Ernesto Zedillo también quiso amilanarlo por otras razones al estilo del México de aquellos años:

“El gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la bandera mexicana en mis calzoncillos, que yo estaba acostumbrado a subir con la bandera de México y de Estados Unidos, no me dejarían entrar nunca más. Incluso tengo la carta, firmada por el presidente”, concluyó.