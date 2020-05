Jugador del Herta Berlin rompió la sana distancia y besó a su compañero al festejar un gol

Este sábado se reanudó la Bundesliga tras más de 60 días de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que los aficionados celebraron por todo lo alto el regreso del fútbol de primera línea.

La liga alemana volvió con estrictas medidas sanitarias, una de ellas polémica, ya que recomendaron no celebrar goles en grupo como una medida de sana distancia, sin embargo, no todos cumplieron.

El defensa del Herta Berlin, Dedryck Boyata, rompió con la sana distancia y celebró el primer gol de su equipo al Hoffenheim besando a su compañero Marko Grujic.

“Espero que la gente lo comprenda. El hecho de reprimir es simplemente una indicación. Hemos dado seis veces negativo por el coronavirus, la última ayer. Las emociones forman también parte del juego, si no, no necesitamos jugar“, señaló el técnico Bruno Labbadia quien salió en defensa de su jugador.

Por su parte la Bundesliga señaló que no sancionará a los jugadores que no respeten la indicación en las celebraciones de gol.

“Para las celebraciones, solo se han dado consejos y por ello no puede haber sanciones“, señaló un portavoz de la liga alemana, ya que además los festejos no forman parte del protocolo médico-organizativo diseñado para permitir la reanudación de la temporada en aquel país.

El partido terminó 3-0 a favor del Herta Berlin.

