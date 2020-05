Maradona no fue el único: futbolistas que arruinaron su carrera por la cocaína

El fútbol se ha visto manchado por las drogas desde hace varias décadas, la cocaína, particularmente ha sido una droga que ha acabado con grandes carreras en el balompié mundial.

Evidentemente el caso más sonado de la historia es el de Diego Maradona quien no solo se autolimitó como profesional debido a su adicción a la cocaína, sino que, según sus propias palabras “nos privó de un jugadorazo”, como si no lo hubiera sido.

Sin embargo, no fue el único. Aquí algunos casos muy recordados:

Claudio Caniggia

Amigo íntimo del ‘pelusa’, el delantero argentino Claudio Paul Caniggia también dio positivo por cocaína cuando jugaba en Italia y le costó 13 meses de sanción de los que nunca volvió.

"Me hizo perder un bebé por cocaína": las graves denuncias de Mariana Nannis contra Caniggia ‼️ "Me empezó a tirar trompeadas a la cara" ‼️ "Me decía: 'Hija de puta, te voy a matar'" ‼️ "Vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción" https://t.co/Iyc9cdJpO2

Walter Casagrande

Delantero brasileño que llegó a jugar en la liga italiana en los años 80; en 1983 fue detenido por posesión de cocaína aunque absuelto poco después.

René Higuita

El controvertido arquero colombiano, relacionado directamente con los grandes narcotraficantes de aquella época, o salió limpio y en el 2004 también dio positivo cuando jugaba en el Aucas de Ecuador.

Mark Bosnich

Ex portero del Manchester United y del Aston Villa, entre otros, dio positivo en 2002 cuando estaba en el Chelsea. Llegó a admitir que se gastaba casi $7,000 dólares a la semana en cocaína.

"I had given up not only on the football but on myself, which was wrong and really dangerous"

Ex-Chelsea and Man United keeper Mark Bosnich opens up on cocaine hell https://t.co/eYLkNOlwZx pic.twitter.com/GA6sadIRGv

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 11, 2019