Esto les gusta en Barcelona: “Lautaro será el futuro delantero del fútbol mundial”

Un ex jugador del Inter de Milán se desvive en elogios por el joven delantero argentino

En una entrevista en el diario Olé, el ex defensa del Inter de Milán Felipe Melo, no escondió su encanto por Lautaro Martínez: “Lo conozco, lo veo jugar porque soy fanático del Inter. Es un jugador que, además de trabajar mucho, me recuerda a Gabriel Jesús, que trabaja mucho sin el balón, roba el balón, pelea y marca muchos goles. Para mí será el futuro delantero del fútbol mundial”, subrayó.

El tremendo elogio de Felipe Melo a Lautaro y el consejo a Neymarhttps://t.co/MkhMGTO0ln — Diario Olé (@DiarioOle) May 15, 2020

“Tiene 22 años, pero tiene poder, es fuerte y tiene una meta. El atacante siempre debe tener uno. Me encanta como jugador”, insiste.

Para rematar, solo puso a soñar a los aficionados culés, pues también da por hecho que Neymar regresará a la ciudad condal:

“Messi, Suárez y Neymar y el argentino del Inter imaginan… Se necesitan al menos siete Felipe Melo que pateen en el medio del campo para detenerlos”.