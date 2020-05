VIDEO: Exligamayorista Preston Tucker gana auto de $32 mil dólares por volarse la barda en Corea

El jardinero exligamayorista Preston Tucker se está convirtiendo en una de las sensaciones de la presente temporada de la Organización de Béisbol de Corea (KBO), circuito profesional que inició su calendario regular el pasado 5 de mayo en medio de la pandemia por el coronavirus.

Pero a pesar de que los partidos no permiten aficionados en las gradas, las emociones no se han ausentado de los parques y Tucker ha marcado la pauta como uno de los mejores peloteros este año con el equipo Kia Tigers del béisbol surcoreano con un promedio de bateo de .474, 19 carreras producidas y cinco jonrones, uno de los cuales ya le valieron al estadounidense ganarse un automóvil.

Preston Tucker with his 5th HR of the season with this 435 ft solo shot into the car HR zone. #KBO #KiaTigers pic.twitter.com/xRpqFhXXWW

La marca de vehículos KIA, patrocinador principal de los Tigers, equipo con más títulos en la historia de la KBO (11), inyectó un atractivo especial para los peloteros que lograran depositar la pelota en el módulo de exhibición del modelo Sorento de la llamada “Home Run Zone” ubicada en el jardín derecho del estadio Champions Field, regalándoles el vehículo a quienes lograran la peculiar hazaña.

Preston Tucker, who got his new Kia car for free.

Players can get a new car for free if they also hit home runs well. pic.twitter.com/6WTPSDYkDw

— 장진혁/KBO and Baseball Analyst (@J_J_Hyeok92) May 17, 2020