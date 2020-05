Ex esposa de George Best reveló cómo el jugador fue incapaz de luchar contra el alcoholismo

La leyenda del Manches United también padeció depresión

La ex esposa de George Best, Angie Best, reveló algunos detalles impactantes de su matrimonio con la leyenda del fútbol inglés.

El irlandés murió en 2005 después de complicaciones tras un trasplante de hígado. Pero Angie, quien se casó con Best en 1978 y tuvo un hijo con él, reveló cómo el jugador luchó contra la depresión crónica junto con el alcoholismo.

“Intentó la rehabilitación dos veces, fue absolutamente inútil. Todo lo que hizo fue terminar teniendo una aventura con una de las trabajadoras de la clínica”, dijo Angie Best al Daily Mail.

La pareja se conoció en una fiesta en Malibú a mediados de la década de 1970, mientras el futbolista jugaba para los Aztecas de Los Ángeles: Angie, una ex conejita de Playboy, se había mudado a los Estados Unidos para buscar un carrera como modelo.

En ese entonces, Best ya había pasado su mejor momento y bebía mucho. Durante su noviazgo, él tomaba alcohol toda la semana y se acostó con la mejor amiga de Angie.

Angie dice que Best luchó para lidiar con la presión de ser la primera celebridad del fútbol sin el tipo de apoyo que reciben ahora los jugadores de alto perfil.

“Fue el primero de su tipo, pero no tenía a nadie que le mostrara el camino, no como hoy cuando los futbolistas tienen agentes y psicólogos. Nos teníamos el uno al otro y obviamente no era suficiente”.

Después de solo tres años de matrimonio, la pareja se separó, y Best no pudo regresar a casa cuando su hijo, llamado Calum, tenía solo tres semanas.

Angie permaneció en Estados Unidos, pero a su hijo Calum se le permitió regresar regularmente al Reino Unido para ver a su padre, aunque regresaría a casa con historias “terribles” de abuso verbal y físico.

También una vez dejó a Calum, de 11 años, solo en una habitación de hotel mientras salía a beber.

Hablando de su vida pasada, Angie Best dijo: “No me arrepiento. No cambiaría nada de lo que sucedió, porque ahora mi hijo es un gurú y tengo una vida increíble. Es una pena que George no esté aquí para verlo todo. Pero esa fue su elección”.