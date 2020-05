Chivas buscaría que la Liga MX se juegue solo en Guadalajara y Cruz Azul se le fue encima

El Guadalajara quiere salvar a toda costa el Clausura 2020

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se preparan para todos los escenarios posibles en cuanto a lo que ocurra con el Clausura 2020 de la Liga MX. El lunes comenzaron a realizar exámenes de COVID-19 en su organización y el director deportivo, Ricardo Peláez, comentó que están listos para cualquier decisión que tomen los dueños de los equipos, luego de que ha corrido la versión de que el torneo podría cancelarse.

“Estamos pensando que el torneo va a concluir, esta semana me parece que habrá juntas de los presidentes para tomar una decisión y nosotros estamos anticipándonos un poco al probable regreso a la normalidad jugando las siete fechas que faltan y la Liguilla, ese sería un escenario, pero también estamos pensando en otros”, explicó el directivo.

🎥 Entrevista con nuestro Director Deportivo, @RPELAEZ9, sobre la realización de exámenes clínicos y la preparación de escenarios para el futuro inmediato del Rebaño 🇲🇽🐐 pic.twitter.com/BPPryZ664a — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 19, 2020

Chivas sería uno de los equipos que está a favor de que se reanude el torneo y presentará a la Liga MX un plan para el regreso a la actividad, que contempla incluso que se pueda jugar el campeonato en una sola sede, y aunque no mencionan la ciudad, se dice que podría ser precisamente Guadalajara, ya que el estado de Jalisco es de los que menos ha sido golpeado por la pandemia en México.

Chivas y Pumas encabezan la batalla para que el Clausura 2020 se reanude y no se de por terminado. Pachuca, León, Santos, Xolos, Querétaro y Atlas a favor de que se termine y arrancar con el Apertura 2020. Otros clubes no se definen todavía. — david medrano felix (@medranoazteca) May 18, 2020

¿Chivas quiere llevarse el Clausura 2020 a Guadalajara?

Jugar en dos sedes (Jalisco y el Akron). Concentrar a los equipos en la ciudad. Tener un exhaustivo control médico. No parece una mala idea… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 19, 2020

Ante estos rumores, Cruz Azul ha levantado la voz, ya que su vicepresidente Alfredo Álvarez considera que Chivas quiere sacar ventaja al llevar el torneo a su ciudad.

“Guadalajara quiere llevar agua a su molino y qué a todo dar hacerlo allá. Ninguna idea es descartable, pero no podemos llegar a esos niveles de que alguien juegue como local todo el tiempo y con ventajas. Ese no es el caso”, apuntó el directivo en entrevista para Medio Tiempo.

Cruz Azul marcha como líder del Clausura 2020 con un punto de ventaja sobre León por lo que aficionados han pedido que de terminar el torneo se le otorgue el título a la Máquina, como ha ocurrido en otros países, sin embargo, la directiva celeste no está peleando esta opción.

“Nosotros no estamos peleando absolutamente nada y menos cosas que no sean justas. Sí queremos decir que terminamos el torneo como líderes antes de que se presentara, la causa no es imputable a nadie, fue algo de fuerza mayor y con este efecto e impacto que nos hizo jugar el partido contra el América sin público y era un partido para tener una gran concurrencia”, comentó Álvarez.

La decisión sobre el regreso o cancelación del Clausura 2020 se tomará el miércoles y dependerá de los dueños de lo equipos, así como de las recomendaciones del Gobierno de México.