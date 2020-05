“Donald Trump es un nacionalista blanco”: Megan Rapinoe le tunde con todo al presidente de EEUU

La ganadora del Balón de Oro 2019 es una de las más grandes críticas de Trump

Megan Rapinoe, una de las mejores futbolistas de la actualidad, aprovechó el parón en las ligas de fútbol a causa del coronavirus, para tirarle durísimo al presidente, llamándolo nacionalista blanco.

En una entrevista para VICE, la ganadora del Balón de Oro 2019 habló fuerte en contra de Donald Trump y criticó su accionar tras la pandemia del coronavirus: “Creo que tenemos un nacionalista blanco en la Casa Blanca. El arrojar odio solo ha llevado a una mayor afluencia entre las personas y más desesperación y más ansiedad y más miedo en el futuro”.

Rapinoe, quien se ha caracterizado por ser una de las mayores críticas del presidente desde que tomó posesión en 2017, también declaró que Trump está lastimando a sus propios seguidores: “No es que les esté dando un montón de trabajos. No es que les haya hecho la vida realmente mejor. Simplemente les ha dado esta falsa razón por la que tal vez no están contentos con sus vidas. No ha habido ningún camino a seguir”.

Por último, Megan no descartó la posibilidad de competir algún día para ser presidenta de Estados Unidos: “No estoy cerrando totalmente la puerta, pero parece salvaje, (me lanzaría para) Presidente, por supuesto, si voy a hacerlo, quiero el puesto más grande y malo. Sé que hay personas más inteligentes, pero soy muy buena para delegar y me aseguraría de que mi gabinete esté lleno de los mejores talentos”, concluyó la futbolista.