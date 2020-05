Sale a luz video de Ninel Conde minutos después de haber recibido violencia verbal de su ex, Giovanni Medina

En medio de lágrimas, Ninel Conde acusa al padre de su hijo de romperle un short al niño de manera agresiva

Lucho Borrego, uno de los conductores de Suelta la Sopa, transmitió un video que le habría enviado Ninel Conde personalmente a él y en el que la actriz y cantante sale llorando desconsoladamente diciendo que acaba de sufrir una acto violento por parte de Giovanni Medina, su ex pareja y padre de su hijo.

“Acabo de tener un episodio de violencia. Giovanni le rompió un short al niño. Cuando subí encontré al niño llorando y diciendo que su papá le había roto el short… Cuando le pregunté a Giovanni, me dijo que lo dejara en paz que me largara del cuarto, que lo tenía harta. A los dos, que lo dejáramos en paz… en frente de mi hijo. Me dijo que era una naca y que me hijo no me iba a soportar, que me iba a odiar como mi hija… No puedo más”, fueron las palabras de Ninel en el video”.

Lucho agregó que este video es de aproximadamente una año atrás cuando Ninel y Giovanni aún vivían juntos. El video sale a luz después de que la ex pareja compartieran cada uno documentos por separado en los que se hacen diferentes acusaciones. Por lo pronto, Ninel Conde acudió al Palacio Nacional de México el día hoy para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que abogue por ella para que la custodia de su hijo le sea entregada.