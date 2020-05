Tomar una bebida de fruta con azúcar agregada por día aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca

Autoridades de la salud recomiendan limitar el azúcar agregado a no más de 100 calorías por día

Si eres de las que a diario beben zumo de fruta endulzado con azúcar todos los días, podrías estar en riesgo latente de sufrir enfermedades cardíacas, incluso más que otras personas que llegan a beber a diario una lata de refresco de cola.

Esa fue la advertencia que lanzó un estudio realizado en más de 100 mil mujeres en la Universidad de California en San Diego, publicados en el Journal of the American Heart Association, en donde se encontró que tomar una o más bebidas de frutas con azúcar agregada aumenta un 42 por ciento el riesgo de un problema cardiovascular.

El proyecto a gran escala comenzó en 1995 con el objetivo de evaluar el impacto a largo plazo de diferentes bebidas. En el estudio se encontró que beber una o más porciones de cualquier tipo de bebida azucarada diariamente se asoció con una probabilidad del 26 por ciento de necesitar un procedimiento de revascularización, como la angioplastia para abrir arterias obstruidas.

En comparación con las personas que nunca o raramente toman bebidas con azúcar agregada, se descubrió que las personas que toman una al día tienen un 21 por ciento más de posibilidades de sufrir un derrame cerebral.

Ninguna de las mujeres en el estudio había sido diagnosticada con enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o diabetes cuando se inscribieron. Las mujeres informaron cuánto y qué bebieron a través de un cuestionario de alimentos.

Las mujeres con la mayor ingesta de bebidas azucaradas eran más jóvenes, más propensas a ser fumadoras, obesas y menos propensas a comer alimentos saludables, según el estudio.

La autora principal, la profesora Cheryl Anderson, presidenta del Comité de Nutrición de la American Heart Association, dijo que “aunque el estudio es observacional, y no prueba causa y efecto, tienen la hipótesis de que el azúcar puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares de varias maneras.

“Aumenta los niveles de glucosa y las concentraciones de insulina en la sangre, lo que puede aumentar el apetito y conducir a la obesidad, un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular.

Además, el exceso de azúcar en la sangre está asociado con el estrés oxidativo y la inflamación, la resistencia a la insulina, los perfiles de colesterol poco saludables y la diabetes tipo 2, afecciones que están fuertemente relacionadas con el desarrollo de la aterosclerosis, el estrechamiento lento de las arterias que subyace a la mayoría de las enfermedades cardiovasculares enfermedad, mencionó la especialista.

La American Heart Association recomienda limitar el azúcar agregado a no más de 100 calorías por día, el equivalente a seis cucharaditas de azúcar, para la mayoría de las mujeres, y no más de 150 calorías (nueve cucharaditas de azúcar) para la mayoría de los hombres. Agregó que el agua sigue siendo la bebida más accesible y saludable para beber regularmente, ya que no tiene azúcar, edulcorantes artificiales o calorías.