Luz verde para las mascotas vanidosas: los servicios de pet-grooming pueden iniciar operaciones de inmediato

La ciudad y el condado de Los Ángeles continúan los avances para dejar atrás las restricciones impuestas por la orden de cuarentena derivada de la pandemia del coronavirus.

En una conferencia de prensa emitida la tarde del pasado martes, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la flexibilización para un nuevo sector de la economía que incluye el inicio de operaciones inmediatas en servicios de cuidado y belleza animal (pet-grooming) y autolavados.

Effective immediately, all pet grooming and training retail businesses and mobile services are allowed to operate. Customers will be able to drop off and pick up their pets outside the store, or home if a mobile service. County protocols must be followed.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 20, 2020