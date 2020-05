Rompieron la Copa del Mundo: Cannavaro reveló que los italianos tuvieron un accidente con el trofeo del 2006

Sólo el viaje les duró el trofeo, porque apenas llegando a Roma, la Azurra lo rompió sin querer

El capitán de la selección de Italia que levantó la copa del Mundo en Alemania 2006, Fabio Cannavaro, reveló una anécdota muy curiosa sobre el trofeo obtenido en aquel entonces: la Azurra lo rompió en el festejo al llegar a Roma.

Para su buena fortuna sólo era una réplica y no la copa real que se entrega después del partido, ya que tal y como lo marca el protocolo, la original se reemplaza por una copia en los vestuarios. El mismo Cannavaro lo relató.

“La Copa del Mundo, la que ves en televisión cuando la ganan los jugadores, es la real, la auténtica. Es la que recoges en el campo, cuando los jugadores se toman las fotos. Luego, en los vestuarios, llegan los chicos de la FIFA, con una maleta, cogen la Copa y se la llevan. Te dan otra y se van”, explicó en una transmisión en vivo por Instagram.

Ese día la Azzurra venció a Francia en la final en serie de penales, luego de igualar a un gol en el tiempo regular. Acto seguido los jugadores levantaron la copa, les dieron la réplica y se marcharon a Italia, donde apenas llegando a Roma sufrió un accidente y se les rompió.

“La que nos dieron para regresar a Italia era una copia y a nosotros se nos rompió nada más llegar a Roma“, confesó.

Otra anécdota que contó fue que la FIFA es muy estricta vigilando la copa para que no la pueda tocar alguien que no la ha ganado y que en su caso pudo hacerlo sin guantes en el Mundial de Sudáfrica 2010 porque ya había obtenido el derecho cuatro años antes.

“Los que no son campeones del mundo no pueden tocar la copa si no es con unos guantes blancos”, aseveró.

“Cuando debí entregar la copa a España en el Mundial de 2010, un miembro de seguridad me dijo que debía ponerme guantes para tocarla. Pero desde la FIFA le dijeron que yo podía tocarla sin guante”, finalizó.