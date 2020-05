Trump critica a quienes “culpan a todos menos a China” de la pandemia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó que haya “pirados” que quieran “culpar a todos menos a China” de las víctimas provocadas en todo el mundo por la pandemia de coronavirus, de la que el mandatario norteamericano ha responsabilizado directamente a Pekín por su “incompetencia”.

“Algún pirado en China acaba de dar una declaración que culpa a todos menos a China del virus que ha matado ya a cientos de miles de personas”, ha dicho Trump en su cuenta de Twitter.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020