A este atleta lo confunden con uno de los actores porno más famosos del mundo; hasta su mamá nota el parecido

Nadie conoce a Diego García Carrera, pero sí a su doble, "Jordi ENP"

Como bien dice Diego García Carrera, “en España es más popular el porno que la marcha” y es por ello que al actual subcampeón de Europa de los 20 km marcha lo confunden con un actor para adultos de los más populares: Jordi “ENP”.

Desde hace un tiempo, por su aspecto físico se le compara con el afamado actor de cine para adultos y el mismo atleta lo ha tomado a broma en redes sociales.

Hoy me siento afortunado porque vuelvo a mi rutina de entrenamientos, pero sé que no todos tienen esa suerte. No dejo de pensar en gente como mi doble @jordiporn, que estará sufriendo las consecuencias del distanciamiento social como nadie. Ánimo, hermano. pic.twitter.com/gBQF318ZHf — Diego García Carrera (@DiegoGCarrera) May 20, 2020

“Por lo que sea, en España tiene más éxito el porno que la marcha y me confundían con él. Hasta mi madre dice que me parezco. Me invitó a hacer un vídeo con él de gemelo… no le respondí”