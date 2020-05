Jugador de la NFL demanda a aerolínea por permitir que lo acosaran sexualmente en un vuelo

La aerolínea estadounidense United Airlines ha sido demandada por un jugador de la NFL, quien afirma haber sido acosado sexualmente durante un vuelo y no haber recibido apoyo alguno por parte del staff de la aerolínea.

De acuerdo a informes de TMZ, el jugador de la NFL, quien no reveló su identidad, afirmó que el 10 de febrero de 2020 una mujer lo acosó, agredió y abusó sexualmente durante un vuelo de Los Ángeles hacia Nueva Jersey.

NFL Player Suing United Airlines, You Let Me Get Sexually Assaulted On Plane! https://t.co/c6MK7DB5FM

— TMZ (@TMZ) May 20, 2020