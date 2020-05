“No lo haré”: Un video de un hombre que fue expulsado de un Costco por negarse a usar un cubrebocas se vuelve viral

Un empleado de Costco expulsó a un cliente de una tienda en Colorado por negarse a llevar una mascarilla. El enfrentamiento fue grabado en vídeo y desde entonces está circulado en redes sociales.

Un trabajador solicitó a un cliente usar un cubrebocas mientras se encontraba al interior de la tienda para respetar las nuevas reglas de Costco sobre la pandemia de coronavirus.

El hombre, que se identificó como Garrett, se negó a acatar la orden y en su lugar comenzó a grabar con su teléfono celular, le dijo al empleado que compartiría el vídeo con sus más de 3,000 seguidores de Instagram.

Relacionado: Por qué vale la pena pagar $60 dólares por la membresía de Costco

El video comienza y el empleado de Costco, cuyo nombre es “Tison”, dice en la grabación:

“Hola a todos. Trabajo para Costco y le pido a este hombre que se ponga una mascarilla porque así es la política de nuestra empresa. Así que o se pone la mascarilla o…”

Antes de que Tison pueda terminar su frase, el cliente interrumpió al empleado y giró la cámara de su celular para grabarse diciendo:

“Y no lo haré, porque me desperté en un país libre”, respondió el cliente.

Tison, que llevaba un cubrebocas, apartó el carrito del comprador mientras le dijo: “No eres bienvenido en nuestro almacén. Tienes que irte”, se puede oír en el video a Tison diciendo: “muchas gracias, que tenga un buen día”.

Kevin and Karen get shopping cart taken away at #Costco || ✌🏼 #wearethepeople #COVID19 #coronavirusuk #COVIDIDIOTS pic.twitter.com/LDeB1hDz9L

— ONLY iN LVNV ➐ (@OnlyInLVNV) May 18, 2020