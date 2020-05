Trump amenaza a estados que usen el voto por correo en las elecciones

WASHINGTON – El presidente Donald Trump amenazó este miércoles con “retener” fondos federales a dos estados clave en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, Nevada y Michigan, por sus planes para facilitar el voto por correo por motivos de seguridad durante la pandemia de COVID-19.

En dos tuits, Trump dio un nuevo paso en su campaña contra el voto por correo, una opción que él mismo ha utilizado para participar en las primarias de Florida pero que teme pueda perjudicarle en noviembre, por lo que insiste, sin pruebas, en que puede llevar a un fraude electoral.

“Nevada ‘piensa’ que puede enviar papeletas ilegales de voto por correo, creando un escenario enorme de fraude electoral para el estado y Estados Unidos. ¡No pueden! Si lo hacen, yo ‘pienso’ que puedo retener los fondos al estado”, escribió Trump en Twitter sobre los planes de Nevada de celebrar solo por correo sus primarias legislativas del 9 de junio.

State of Nevada “thinks” that they can send out illegal vote by mail ballots, creating a great Voter Fraud scenario for the State and the U.S. They can’t! If they do, “I think” I can hold up funds to the State. Sorry, but you must not cheat in elections. @RussVought45 @USTreasury

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020