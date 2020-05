El Manchester United demandó a uno de los videojuegos más populares del mundo

El Manchester United demandó a Sega Publishing and Sports Interactive, desarrolladores del videojuego Football Manager por infringir su marca comercial al utilizar el nombre del equipo de forma no legítima.

El equipo inglés argumenta que la compañía lo ha hecho de forma “ostensible durante todo el juego” y que además en lugar de utilizar el escudo oficial del equipo y reemplazarlo por “un simplificado logotipo de rayas blancas y rojas”.

La compañía respondió a la demanda y ha explicado que es una “referencia legítima al equipo en un contexto de fútbol y que se ha usado desde 1992 sin que “el demandante se haya quejado”.

Manchester United has taken legal action against Sega Publishing and Sports Interactive (SI), the publisher and developer of Football Manager, for using the club name in the game.#MUFC 🔴pic.twitter.com/5VzWIyBvRY

— Manchester United 🔴 (@ManUnited_ENG__) May 22, 2020