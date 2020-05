Marca deportiva experimenta para crear cascos anticoronavirus con filtros N95 para la NFL

En todas las ligas deportivas se están creando estrategias para regresar de la forma más segura cuando las autoridades permitan que se reanude la actividad deportiva y la NFL no es la excepción a esta regla; pese a que no ha comenzado la temporada, se están buscando iniciativas para salvaguardar la salud de sus protagonistas cuando llegue el momento.

The NFL and Oakley are working on testing player helmets that have face masks with surgical or N95 mask material on them.

Owners & the NFLPA are preparing with the thoughts there will most likely be recommendations that players use modified masks #NFL pic.twitter.com/ciEUEZ6GbQ

— Terrell Thomas (@Eldorado2452) May 20, 2020