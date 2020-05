Parques en época de coronavirus: San Francisco marca con círculos la distancia social

SAN FRANCISCO – Con las directrices de distanciamiento social aún en vigor y a las puertas de un fin de semana que se prevé muy caluroso, San Francisco halló una manera de facilitar el disfrute al aire libre guardando las distancias para prevenir el contagio con COVID-19: una serie de círculos de 10 pies en el suelo de sus parques.

La imagen resulta de lo más curiosa en Dolores Park, una de las zonas verdes más icónicas de la urbe californiana, en el barrio latino de Mission, donde da la sensación de que se ha sustituido la hierba por una gigantesca alfombra estampada.

Decenas de círculos blancos dibujados con tiza, de 10 pies de diámetro y a unos 8 pies unos de otros, ocupan gran parte del espacio verde del parque, con una impresionante vista del centro de San Francisco en el fondo.

Speaking of new in the neighborhood, friend sent this picture of Dolores Park. Distancing circles! pic.twitter.com/tR5B6FajOp

— Amy Cleary (@amybcleary) May 21, 2020