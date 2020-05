VIDEO: la maniobra de este conductor para evitar la trampa poncha llantas de la policía en una persecución en vivo en Los Ángeles

Varios oficiales de Policía se encuentran persiguiendo en este momento al conductor de una pick-up en el sur de la ciudad de Los Ángeles.

Según informaciones de NBC, la camioneta es robada y probablemente este sea el motivo que originó la persecución en primer lugar.

Hasta ahora, el conductor ha realizado diversas infracciones, manejando en contra sentido y colisionado contra otro vehículo.

Pursuit driver in a pickup hits a spike strip in the South LA area. https://t.co/iZ65MpqeV4 pic.twitter.com/azsMbHk0jW

— NBC Los Angeles (@NBCLA) May 22, 2020