¿Por qué las camisetas de Chivas ya no son Nike? Al cuadro rojiblanco sólo le duró cinco partidos la marca “de la palomita”

Hubo un tiempo, hace más de 20 años, en el que las Chivas firmaron un contrato con Nike y vistieron una camiseta especialmente diseñada para ellos, fue al final del Torneo de Verano 1997, en el cual El Rebaño se coronó campeón, pero el gusto de la alianza sólo les duró cinco partidos. ¿Por qué?

La camiseta mostró un diseño completamente renovado. Tras su presentación fue muy bien recibida por la directiva y los jugadores, rápidamente se colocó en el gusto del público también, pero había quien estaba inconforme: las marcas patrocinadoras que aparecían en el uniforme.

Primero fue una aerolínea que sustituyó a uno de los patrocinadores y pidió a la marca deportiva que “parcharan” el logo anterior y sobre el parche pusieran el suyo. Pero el disgusto más grande fue cuando la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma protestó porque su logo estaba impreso en negro en la camiseta de local y en blanco en la de visitante (en la parte de la espalda, sobre el número), cuando ellos querían que saliera a color (amarillo), lo cual rompía completamente con el diseño de la camiseta. También se resolvió de momento con parches sobre los jerseys, pero poco después siguieron los roces entre patrocinadores y Nike prefirió cancelar el contrato.

It reminds me of the Nike away jersey that Chivas used back in 1997. I love it! 😍 https://t.co/jrfhOCVPeO pic.twitter.com/DGmdYjqjBE

— 🇺🇸 Kevin Orozco-Zarate 🇲🇽 (@RockyBecks_73) May 23, 2020