Reseña: Final Fantasy VII Remake; Resident Evil 3 Call of Duty: MW2 y Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

Te presentamos las mejores recomendaciones de videojuegos para que te quedes en casa a jugar

Para que no aburras al tener que estar en casa debido a las restricciones que hay por el coronavirus, te tenemos los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar, en esta ocasión te presentamos de: Final Fantasy VII Remake; Resident Evil 3 Call of Duty: MW2; Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist.

Final Fantasy VII Remake

Uno de los mejores juegos de RPG de toda la historia al fin está disponible con gráficos mejorados de última generación que te harán sentir como si estuvieras en el mundo de Cloud de verdad.

No hay más que decir que la historia, es entrañable, los personajes carismáticos, el villano principal, al nivel de los más odiados pero queridos a la vez en toda la historia del entretenimiento.

Si nunca has tenido la oporto¡unidad de adentrarte en los RPG este es una de las mejores opciones para hacerlo, son horas de diversión que te mantienen pegado al control.

Quizá lo único malo es que quienes tuvimos la oportunidad de jugar el original, extrañarás las batallas por turnos, pero la adaptación que se hizo para darle más acción quizá conquiste a los nuevos jugadores.

Sin duda valió la pena cada año que esperamos para poder tener este clásico en nuestras manos pues si pasas por alto los detalles con el control, al igual que pasó con la versión del Play Station 1 hace más 20 años, lo amarás así que no dudes en agregarlo a tu colección. Está disponible en PS4.

Resident Evil 3 Remake

También es un remake del juego que vimos hace ya unos ayeres y que al igual que la versión de Resident Evil 2 lanzada el año pasado cuenta con un aspecto gráfico mejorado así como un pulido en el gameplay.

En ese sentido, si jugaste el original, recordarás que a veces era difícil manejar a los personajes hasta que te adaptabas al control, algo que ahora ya no sufres, al contrario ahora por lo único que nos tenemos que preocupar es por los muertos vivientes.

La historia es la misma por lo que estamos ante uno de los mejores juegos de horror de supervivencia de todos los tiempos, con personajes entrañables que te harán pasar horas de miedo frente al control.

Una de las novedades es el modo multijugador denominado Resident Evil Resistance en el que un grupo de jugadores se enfrenta a otro quien diseña y crea un escenario con enemigos que hasta puede controlar. Si te gusta espantarte, este título es para ti, disponible en Xbox One, PS4 y PC.

Lee También: Reseña: Animal Crossing: New Horizons; DOOM Eternal; One Piece Pirate Warriors 4 y Saints Row IV

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Se trata de un juego de acción en primera persona que vimos por primera vez en el 2008 cuya historia gira entorno a un mapa geopolítico en donde nos aventuraremos en Rusia, Afganistán y la costa este de los Estados Unidos.

En cuanto al apartado gráfico, está muy bien pulido por lo que está al nivel de la actual generación de consolas. El game play está intacto por lo que podemos darnos cuenta porque la versión de hace 12 años se convirtió en un clásico.

La única queja es que es demasiado corto y que no hayan incluido el apartado multijugador, así que si no probaste el original esta es tu oportunidad para hacerlo pero si ya lo hiciste, quizá dichas observaciones te desanimen. Está disponible en PC, PS4 y One

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution

Se trata de un juego de cartas en el que podremos revivir todas las temporadas de la serie hasta el momento, desde la primera hasta la más reciente.

No hay mucho que decir sobre el game play pues tenemos que usar un mazo de cartas e ir juntando nuevas para poder pasar los niveles.

De esta manera, todos los que gusten de la estrategia y de este personaje que se hizo famoso hace ya unos años en todo el mundo podrán pasar horas de diversión ya sea en el modo para un jugador o en línea y disfrutar de las más de 9 mil cartas que podemos elegir, está disponible ahora también para Play Station 4.

Reseña: Nioh 2, MLB: The Show 20, My Hero One’s Justice 2 y Dreams

Reseña: Pokémon Mundo Misterioso, Metro Redux, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y Echo Show 8

Reseña Dragon Ball Z: Kakarot, Assassin’s Creed: The Rebel Collection, Star Ocean First Departure R, Saga Scarlet Grace: Ambitions

Reseña Pokémon Sword and Shield, Star Wars Jedi: Fallen Order, Shenmue III y MediEvil