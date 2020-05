A tres años del atentado, Ariana Grande homenajeó a las víctimas de Manchester

Hace exactamente tres años, el 22 de mayo de 2017, un atentado terrorista se cobró la vida de 22 personas, mientras que otras 139 resultaron heridas. El ataque fue perpetrado durante un recital brindado por Ariana Grande, en el Manchester Arena. Y para conmemorar esa trágica fecha, la artista compartió en sus redes sociales un cálido mensaje para todos sus seguidores.

En el texto con el que rememoró a las víctimas de ese ataque, Ariana escribió: “Quiero tomarme un momento para recordar y enviar mi amor a todos aquellos que sentirán las tristeza y el insoportable peso del aniversario que sucederá este próximo fin de semana. No pasa ni siguiera un día sin que esto nos afecte tanto a ustedes como a mí. Estaré pensando en todos ustedes durante toda la semana y el fin de semana. Mi corazón, mis pensamientos y mis plegarias están siempre con ustedes“.

Ariana Grande has posted the following message on Instagram ahead of the third anniversary Manchester Arena attack❤️ 🐝 pic.twitter.com/ThUQHuIJPE

— Mainly Manchester (@ManchesterDose) May 21, 2020