VIDEO: Jorge “el Travieso” Arce así conoció al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán

El boxeador mexicano detalla que lo secuestraron y le vendaron los ojos para llevarlo frente a los líderes del Cártel de Sinaloa

El boxeador mexicano Jorge “el Travieso” Arce, reveló cómo fue el día que lo interceptaron para llevarlo a una fiesta donde conoció a los narcotraficantes Ismael “el Mayo” Zambada, Joaquín “el Chapo” Guzmán, Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul, líderes del Cártel de Sinaloa (CDS) y algunos cabecillas del Cártel de los Beltrán Leyva que en ese entonces eran aliados.

En entrevista con el periodista deportivo Javier Alarcón, el Travieso recordó que una vez iba en su automóvil, hombres armados lo detuvieron, le vendaron los ojos y lo llevaron a una reunión en la que se encontraban esos capos del narcotráfico.

“Me llevaron a un rancho, no sé, no supe dónde porque me vendaron los ojos, que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada”, reveló el excampeón de box.

El Travieso también detalló que le quisieron regalar una camioneta, la cual no aceptó y que lo único que les pidió fue que lo regresaran sano y salvo.

“Me acuerdo que tenían una camioneta, una X5 con un moño rojo y les dije ‘¿y esa camioneta?’, ‘es para usted’, dije: ‘no, ¿cómo que para mí?’, ‘sí se la compramos entre todos, cooperamos’, yo dije: ‘yo no puedo agarrar esa camioneta, ni la tenencia (impuesto por usarla que se cobra en México) voy a alcanzar a pagarla’, total que no la acepté (…) Entonces, ¿qué es lo que usted quiere?’, ‘lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron, sano y salvo, nada más”.

No es el único boxeador que se ha dicho que conoce a los capos del narco, pues una de las fascinaciones de los líderes de cárteles a través de los años, han sido los pugilistas, tal es el caso de Julio César Chávez quien admitió conocer al Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra preso en los Estados Unidos, donde paga una pena de cadena perpetua.

