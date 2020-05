Boxeador turco asesinó a su novia con un cuchillo de cocina

El boxeador turco Selim Ahmet Kemaloglu fue arrestado por apuñalar a su novia en el pecho con un cuchillo de cocina durante el confinamiento por coronavirus.

Los medios locales afirman que el hombre de 26 años fue arrestado el domingo.

Selim Ahmet Kemaloglu llamó a una ambulancia, pero el equipo médico solo pudo certificar la muerte de la mujer de 25 años. Kemaloglu Sufrió heridas leves y fue atendido en un hospital antes de ser trasladado a una estación de policía.

Según la cadena NTV, Kemaloglu mató a su novia después de una discusión en la casa que compartían.

