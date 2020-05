Por salud, no beses a tus hijos en la boca ¡Podrías transmitirle múltiples enfermedades!

Un virus frecuente como es el virus del herpes simple (VHS) es muy contagioso y puede ser letal para un bebé

Los padres aman a sus hijos de forma natural y es a través de los besos y los abrazos que se les dice cuán importantes son. Estas demostraciones de amor son clave para el sano desarrollo, pero qué sucede cuando algunos padres besan a sus hijos en la boca, ¿está mal o está bien? ¿existe algún riesgo a la salud? ¿hay connotaciones psicológicas?

Es posible que si tienes hijos, tengas al menos una de estas dudas porque simplemente no lo ves apropiado ni higiénico. Pues bien, expertos de la salud lo consideran arriesgado también, ya que al besar a recién nacidos, bebés prematuros o niños inmunológicamente debilitados, existe un riesgo de contagio de algún virus o enfermedad en alto porcentaje.

Un virus frecuente como es el virus del herpes simple (VHS) es muy contagioso y puede ser letal para un bebé de pocos meses con un sistema inmunológico aún inmaduro.

En niños sanos, es probable que se propaguen más gérmenes estrechándose las manos o con un estornudo que besándole en los labios. Aún así, al ser una vía de transmisión de enfermedades, es mejor evitarlo.

Asimismo, al ser una vía de transmisión de bacterias, no deberíamos besar en los labios a nuestros hijos porque aumentamos el riesgo de caries. Y no tiene que ver con que los adultos tengan caries o no, solo que el intercambio de saliva podría transferir gérmenes a la boca del pequeño.

¿Puede confundir a los niños los besos en la boca? Una de las fotos más comentadas del ex futbolista David Beckham es una en la que aparece besando en la boca a su hija de cinco años. Las críticas fueron duras, los comentarios negativos.

Pues bien, hay quienes creen que dar besos en la boca a los hijos como lo haces con una pareja no es buena idea, y que los padres deberían pensárselo dos veces porque puede llegar a confundir a los niños pequeños.

Sin embargo sobre este tema, el niño no se confundirá si nosotros no les transmitimos confusión. Basta con explicarles que son besos especiales reservados para las personas queridas. Lo contraproducente sería que los niños se acostumbren a que les besen en la boca y entonces volverse más vulnerables a sufrir abusos.

Lejos del plano de la salud también está el psicológico, porque a pesar de que algunas personas ven exageradas las críticas de besar en la boca a los hijos, lo importante de todo es no llegar al punto de obligar a los niños cuando no les apetece.

Cuando los niños van creciendo los padres dejan de hacerlo o lo hacen menos que antes. Incluso a veces son los propios niños los que ya no quieren recibir un beso en la boca de sus padres, porque “ya son mayores”. Aún así, no es extraño en algunas familias besar en la boca a los hijos ya mayores. Al final del día esta esta será una decisión meramente de los padres.